Roma, il pupillo di Mourinho può cambiare squadra: asta in Serie A

Il giovane attaccante lanciato da Mourinho può lasciare la Roma nei prossimi giorni: tre squadre di Serie A si sfidano per lui

La Roma ha vinto di misura a Salerno. La squadra di José Mourinho ha cominciato la stagione con il piede giusto in una trasferta in cui più di una squadra incontrerà delle difficoltà. I giallorossi hanno prodotto tanto e concretizzato il minimo. Il tecnico, volendo cercare dei difetti, dovrà lavorare sul cinismo dei suoi per crescere ulteriormente.

Nel frattempo, l’allenatore portoghese si prepara a salutare uno dei suoi pupilli, Felix Afine-Gyan. Il giovane calciatore cercherà spazio in Serie A. Il calciatore che ha debuttato con Mourinho sui palcoscenici più importanti dirà addio alla Roma. Per lui è già scattata un’asta.

Calciomercato Roma, Felix Afena-Gyan in uscita: il calciatore ha diversi estimatori in Serie A, Salernitana, Cremonese e Monza su di lui

Felix Afena-Gyan lascerà la Roma durante questo finale di calciomercato. Il calciatore nato in Ghana abbandonerà la squadra giallorossa per giocare con maggiore continuità altrove. Il calciatore, arrivato a Roma per intuizione dell’ex coordinatore del settore giovanile Simone Lo Schiavo, ha varie richieste in Serie A.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ al momento non sono stati compiuti passi in avanti per il suo arrivo alla Salernitana, club nel quale ritroverebbe proprio Lo Schiavo, braccio destro di Morgan De Sanctis pure in questa nuova esperienza.

Le richieste della Roma sono state giudicate troppo alte. Il calciatore ghanese piace comunque pure a Monza e Cremonese. Entrambe potrebbero concretizzare un’offerta nei prossimi giorni. Il classe 2003 nella passata stagione ha firmato due reti. Sono arrivate entrambe nel match vinto contro il Genoa. Il giovane attaccante, in quella circostanza, è entrato nei minuti finali siglando una doppietta decisiva per la squadra di Mourinho.