Blitz e colpo di scena: Atalanta, c’è già l’erede di Malinovskyi

In casa Atalanta tiene banco la questione relativa alla possibile cessione di Malinovskyi. E spunta sul mercato il suo possibile erede.

Nella settimana che porta dal vittorioso esordio in campionato ai danni della Sampdoria all’importantissimo impegno nel 2° turno contro il Milan campione d’Italia è ancora il calciomercato a essere protagonista in casa Atalanta. La Dea è infatti scossa dalle dichiarazioni social della moglie di Ruslan Malinovskyi, che proprio oggi ha lasciato intendere che il marito lascerà Bergamo.

Una situazione che a quanto pare si è venuta a creare quando il 29enne trequartista ucraino si è reso conto di partire dietro nelle gerarchie di mister Gian Piero Gasperini. Decisa a ripartire dopo il deludente 8° posto della passata stagione, la Dea si è affidata ancora una volta completamente al suo condottiero e prova a trovare sul mercato i giocatori adatti alle sue idee.

Così, dopo l’arrivo ormai dato per fatto di Soppy e l’interesse manifestato per Sergio Reguilòn, in uscita dal Tottenham, sarà necessario intervenire anche sulla trequarti. Se Malinovskyi parte chi arriverà al suo posto? Secondo Gianluca Di Marzio si potrebbe trattare di una vecchia conoscenza del nostro campionato, e cioè di Cengiz Under.

Atalanta-Marsiglia, scambio tra Malinovskyi e Under?

Per uno dei maggiori esperti di calciomercato in circolazione, infatti, l’idea sarebbe quella di effettuare uno scambio con l’Olympique Marsiglia. Malinovskyi, che nei giorni scorsi era stato accostato al Nottingham Forest, andrebbe in Francia. Under invece farebbe il percorso inverso, tornando in Italia dopo averla lasciata due anni fa.

Arrivato alla Roma nel 2017 per circa 15 milioni di euro, l’esterno d’attacco turco aveva bene impressionato nelle sue prime due stagioni in giallorosso prima di essere frenato da una serie di problemi fisici. Dopo una disastrosa esperienza in prestito al Leicester City, la scorsa estate ecco la cessione all’OM per circa 9 milioni.

Nella stagione 2021/2022 Under ha giocato 46 partite, testimoniando il completo recupero fisico e atletico, e messo a segno 13 reti. Adesso il possibile approdo all’Atalanta, per tornare protagonista in Serie A.