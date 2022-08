Conte, il braccio di ferro lo risolve l’Atalanta: il nome spiazza tutti

L’Atalanta di Gasperini è uno dei club più attivi in questi ultimi giorni di calciomercato. Il club nerazzurro lavora in entrata e in uscita.

Questi ultimi giorni di calciomercato potrebbero essere roventi in casa Atalanta. Il club orobico, reduce dal buon esordio in campionato contro la Sampdoria, vede il futuro di diversi suoi giocatori in bilico e dopo Freuler potrebbe perdere anche Malinovskiy e Luis Muriel. Sull’attaccante colombiano ci sono diversi club, ma nessuno finora ha fatto passi concreti, diversa è invece la situazione del trequartista ucraino.

Sul talentuoso calciatore si è mosso da diverse settimane il Nottingham Forest, ma negli ultimi giorni sarebbe piombato su Malinovskiy addirittura il Tottenham. La squadra di Antonio Conte gioca in Champions League e questo potrebbe essere fondamentale per decidere il futuro di Ruslan.

Nelle ultime ore le parti stanno discutendo su questo trasferimento e secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo sarebbe spuntata una nuova interessante opportunità per il club di Gasperini. Atalanta e Tottenham sarebbero al lavoro per un clamoroso scambio di calciomercato.

Atalanta, per la fascia piace Reguilon

Il club nerazzurro ha avuto diverse problematiche negli ultimi mesi sulle fasce laterali. Con la cessione di Gosens Gasperini ha perso una pedina importante e nessuno dei giocatori attualmente in rosa è riuscito a sostituire il laterale tedesco. Ora, nel mirino dell’Atalanta, sarebbe finito l’esterno Sergio Reguilon.

Il giocatore è tra gli epurati di Conte e potrebbe essere utilizzato come parziale contropartita per arrivare a Malinovskyi. Le due società lavorano a questo scambio e cosi, dopo Soppy, potrebbe arrivare un altro importante rinforzo per le fasce laterali.