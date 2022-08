Atalanta, bufera Malinovskyi: l’annuncio fa scoppiare il caso

Sembrano sempre più tesi i rapporti tra l’Atalanta e il trequartista ucraino Ruslan Malinovskyi: la rottura è sempre più probabile.

Non c’è pace in casa Atalanta. Dopo il deludente 8° posto della passata stagione la Dea ha deciso di ripartire da Gian Piero Gasperini, salutando il DS Giovanni Sartori, finito al Bologna, e numerosi giocatori che non rientravano nei piani del tecnico. Tra questi, un po’ a sorpresa a dire il vero, anche Ruslan Malinovskyi.

L’ucraino sembra infatti ormai sul piede di partenza, nonostante sia sceso regolarmente in campo nella sfida che al debutto in campionato ha visto l’Atalanta stendere 2-0 la Sampdoria. Partito dalla panchina, è entrato nella ripresa andando a referto nel finale quando ha servito a Lookman l’assist per il gol che ha chiuso la sfida.

Proprio il fatto di essere secondo dietro a Pasalic nelle gerarchie di Gasperini per il ruolo di trequartista potrebbe aver portato alla rottura tra giocatore e tecnico. Una situazione che di certo il diretto interessato non sta vivendo bene – sulle sue tracce da tempo il Nottingham Forest – e che ha portato anche la moglie Roksana a sfogarsi sui social con una serie di stories su Instagram.

Atalanta, la moglie di Malinovskyi sbotta: “Siamo costretti a cercare opzioni”

Nei post la moglie del 29enne calciatore ucraino afferma che l’eventuale separazione non dipenderà dal marito, che del resto aveva appena acquistato casa a Bergamo: “Bergamo è casa nostra, non ne abbiamo altre. Ma il calcio e la vita sono due cose unite tra loro. Per me l’unica cosa che conta è la famiglia e la carriera di Ruslan”.

“Se non può restare all’Atalanta – prosegue Roksana Malinovska – deve trovare altre soluzioni. Per noi è un peccato, ma la vita dei calciatori è questa e lui deve pensare al suo futuro. Ma noi qui eravamo felici e non volevamo cambiare vita”.

Quindi l’affondo nei confronti di qualcuno non meglio specificato ma probabilmente all’interno del club: “C’è un motivo serio per cui siamo costretti a cercare altre opzioni. Cercate di leggere tra le righe. Ruslan era pronto per la nuova stagione, ma qualcosa è andato storto.” Quindi conclude rivolgendosi ai tifosi: “Siete la parte più importante della squadra. Sappiate solo che nessuno sarebbe andato da nessuna parte”.

Possibile che questi post preannuncino il divorzio nelle prossime settimane. L’Atalanta del resto si prepara a cambiare pelle, e dopo aver puntato Sergio Reguilòn in uscita dal Tottenham ha ormai concluso anche l’arrivo in difesa di Soppy dall’Udinese.