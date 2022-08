Futuro Inter, sta succedendo ora: fiato sospeso per i tifosi

L’Inter ha iniziato la stagione con una vittoria. Il club milanese è alle prese con questioni importanti, anche extra calcistiche.

Dopo un ottimo inizio di calciomercato l’Inter ha avuto diverse ‘brutte notizie’. Prima il fallimento delle trattative per Bremer e Dybala e poi la recente cessione di Cesare Casadei, stella delle giovanili nerazzurre, agli inglesi del Chelsea. La situazione finanziaria del club è da monitorare e si valuta il da farsi per il futuro.

In questi ultimi quindici giorni di calciomercato la società dovrà respingere gli assalti dei top club europei per Dumfries e Skriniar, principali pezzi pregiati in casa Inter. La situazione economica finanziaria non è delle migliori e nelle ultime ore rimbalzano voci clamorose sul futuro del club.

Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore la banca statunitense Goldman Sachs ha inviato la documentazione relativa alla società milanese a diversi potenziali investitori interessati allo storico club. Attualmente la famiglia Zhang nega la possibilità di vendere, ma intanto le voci si fanno più insistenti e l’instabilità economica resta. La cessione di Casadei è stato l’ennesimo atto che ha portato malumore ed in parte preoccupazione nei tifosi.

Inter, chiara la situazione della famiglia Zhang

Come sottolinea il Sole 24 Ore il creditore Oaktree non è realmente interessato nel rilevare la squadra e realizzare, ad esempio, lo stesso percorso fatto da Elliott con il Milan. Di conseguenza, nell’eventualità Zhang non riesca a pagare i debiti, l’Inter sarebbe subito messa in vendita.

Una notizia da prendere con le pinze, ma molto importante per il futuro della società nerazzurra. I tifosi nerazzurri attendono con impazienza, e, in attesa delle ultime manovre di calciomercato, ascoltano queste nuove importanti notizie. Zhang ha in mano il futuro dell’Inter, ma l’unica sua arma per ripagare i debiti, è la futura vendita della squadra“.