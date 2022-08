Inter, ecco il colpo di coda: l’affare si chiude per il weekend?

L’Inter è pronta a chiudere la sessione estiva di trasferimenti per un ultimo colpo e riguarderà la difesa dei nerazzurri.

Al termine della prima sfida e annessa vittoria dell’anno sportivo contro il Lecce, Simone Inzaghi ha parlato della sua Inter anche per ciò che riguarda il calciomercato. L’allenatore nerazzurro è stato piuttosto chiaro: “Voglio ribadire che la squadra è questa e ci serve solo un centrale al posto di Ranocchia perché siamo impegnati su tre fronti”.

Nessun altro giocatore quindi arriverà in rosa da questo momento fino al termine della sessione, se non un difensore. Un profilo necessario anche numericamente, considerato che l’Inter parteciperà anche a Champions League e Coppa Italia oltre al campionato, e molti di questi impegni saranno particolarmente riavvicinati tra loro a causa della pausa invernale per i Mondiali di Qatar 2022.

In merito al rinforzo, un nome campeggia su tutti. Secondo quanto riferisce ‘Il Messaggero’, il profilo prescelto sarebbe quello di Francesco Acerbi.

Inter, Acerbi come ultimo colpo per la difesa: le ultime

Il giocatore classe ’88 è in uscita dalla Lazio dalla fine dello scorso campionato. Tuttavia, è ancora in rosa, poiché non sono state trovate le giuste condizioni per la cessione, fino a questo momento. A far svoltare la tendenza è pronta l’Inter. L’agente del giocatore, riporta il quotidiano, ha incontrato diverse volte i dirigenti dell’Inter e pare che una bozza di accordo sia stata trovata fra le varie parti.

Acerbi può arrivare all’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Lazio avrebbe preferito negoziare un trasferimento totale da 3 milioni di euro ma, pur di non versare ancora l’oneroso ingaggio da 2,5 milioni di euro annui, ha accettato le condizioni proposte dai nerazzurri. Per Inzaghi si tratta di un valido elemento, verso il quale nutre stima e fiducia dai tempi della Lazio. La fumata bianca può giungere già per il fine settimane entrante.