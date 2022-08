Che gioia per l’Italia, la notizia fa esultare anche Mancini: il motivo

Dai campi internazionali giungono notizie importanti anche per l’Italia di Roberto Mancini, che aiutano a pensare positivo per il futuro della Nazionale.

È in Conference League che Gianluca Scamacca, ex calciatore del Sassuolo attualmente al West Ham, disputa la sua prima gara da titolare per il club di Premier League e segna anche la sua prima rete con gli inglesi. La grande occasione per l’attaccante italiano è giunta dopo le due gare di campionato, in occasione delle quali è subentrato dalla panchina. Si è trattato dei match contro Manchester City e Nottingham Forest.

La notte di Conference League, valida per l’andata dei playoff, è stata la sua opportunità e contro il Viborg ha lanciato il primo grande segnale positivo al 23′ del primo tempo. Lanzini e Bowen compongono il trio offensivo con l’italiano per questa sfida e un cross di Cornet ha favorito il vincente colpo di testa di Scamacca.

La rete siglata è anche la prima in assoluto che il West Ham segna quest’anno, avendo maturato due sconfitte su due nei primi appuntamenti stagionali.

West Ham, buone notizie per l’Italia: Scamacca in gol

D’altronde, non poteva mancare troppo per il debutto da titolare di Scamacca, dopo che in allenamento è riuscito già a dimostrare il suo grande spessore. L’ha raccontato proprio McKinlay, il vice di Victor Moses, in conferenza stampa: “Ci ha impressionato nelle ultime due settimane di allenamento. Sembra avere una buona tecnica, è un buon riferimento in termine di stile e profilo di giocatore. È potente e un bravo finalizzatore, porterà buona concorrenza”.

Sensazioni e azioni che costituiscono un’eccellente notizia per Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, il quale è impegnato a costruirne il futuro. Al centro dell’attacco del West Ham e con il grande agonismo che caratterizza la Premier League, Scamacca può rivelarsi il centravanti di cui l’Italia ha davvero bisogno per recuperare efficacia sotto porta.