Sassuolo, tegola per Dionisi: l’infortunio è più grave del previsto

Infortunio più grave del previsto quello successo al giocatore di Dionisi durante Sassuolo-Juventus

Il Sassuolo ha affrontato la Juventus lunedì scorso, nel posticipo della 1^ giornata di Serie A. Una vittoria, quella dei bianconeri, che ha messo in mostra tutte le qualità di Angel Di Maria. L’argentino ha poi subito un infortunio che lo terrà ai box per alcune settimane. Una tegola per Allegri che nelle prossime partite dovrà rinunciare anche a Paul Pogba. Ma El Fideo non è l’unico giocatore che ha subito un infortunio.

Anche il Sassuolo dovrà fare i conti con una brutta tegola per Alessio Dionisi: il problema nel match con la Juventus, infatti costringerà Mert Muldur a un iter di recupero importante dopo l’operazione di oggi.

Sassuolo, rottura del malleolo per Muldur

Sul proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha reso note le condizioni di Mert Muldur: “Gli accertamenti di oggi hanno evidenziato una frattura del malleolo mediale della caviglia destra. L’intervento, svolto alla Clinica Columbus di Milano dal dott. Zanon con il medico sociale del Sassuolo Saporiti, è perfettamente riuscito. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero”.

Muldur ha abbandonato il campo dopo soli 6′, con Dionisi che ha mandato in campo Toljan. Il difensore turco dovrà restare fermo per un po’, ieri aveva scritto sul proprio profilo Instagram: “Proverò a tornare nel più breve tempo possibile e più forte di prima”. L’anno scorso Muldur era stato uno dei titolari indiscussi dei neroverdi, con trentuno presenze in campionato.