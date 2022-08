Infortunio sgraziato, è ufficiale: non andrà ai Mondiali

Colpo durissimo per la squadra che non avrà a disposizione uno dei suoi big che salterà anche i Mondiali

I Mondiali inizieranno tra pochi mesi e i giocatori dovranno interrompere la loro stagione e partecipare per un mese in Qatar in una delle competizioni più assurde di sempre. L’Italia non ci sarà, certo, ma il fascino della Coppa più importante del mondo resta, anche senza gli azzurri. Gli infortuni nel corso della stagione possono quindi condizionare le selezioni che vi parteciperanno: ha tremato infatti la Francia dopo quello avvenuto a Pogba. Mentre è di poco fa la notizia di un grave infortunio per Jesus Corona.

Jesus Corona è un elemento fondamentale del Messico, che ai prossimi Mondiali sfiderà l’Argentina, l’Arabia Saudita e la Polonia. L’attaccamento dei tifosi messicani alla propria nazionale è fortissimo e perdere uno dei propri beniamini è un duro colpo. Lo è anche per il Siviglia, che ha reso note le condizioni del giocatore sul proprio sito ufficiale.

Mondiali, grave infortunio per il Tecatito Corona

Il Siviglia, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto che Corona si è infortunato durante l’allenamento di oggi: “Il Tecatito Corona ha subito un grave infortunio in allenamento e stando agli esami effettuati si tratta della rottura del perone e del legamento deltoide della caviglia sinistra. Oggi sarà operato dal dottor Najarro. Il recupero è previsto in quattro o cinque mesi”. Un infortunio sgraziato: l’esterno offensivo non ha subito alcun colpo, si è fatto male da solo.

Il Siviglia disputerà anche la Champions League, ma dovrà fare a meno di Corona che salterà la prima parte di stagione. Il messicano, date alla mano, dovrà saltare anche i Mondiali con la selezione del Tata Martino.