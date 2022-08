Calciomercato Milan, Maldini ha un problema da risolvere: affare bloccato

Milan, Maldini e Massara ancora al lavoro per rinforzare la rosa: la dirigenza, però, ha un problema sul mercato. Tutto fermo.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per concludere al meglio la sessione estiva di calciomercato. Il club rossonero, nonostante la buona partenza nel campionato di Serie A 2022/2023, ha ancora qualche tassello da sistemare. La formazione di mister Pioli, infatti, necessita, secondo la dirigenza ancora di qualche piccolo innesto.

Per questo motivo Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a lavorare senza sosta per poter regalare al tecnico ed ai tifosi calciatori interessanti che possano sposare la causa rossonera e fare al caso della strategia del club. La lista dei desideri, nonostante oramai il mercato si avvii verso la chiusura, resta ancora folta e lunga.

Calciomercato Milan, affare bloccato per Raphael Onyedika

Maldini e Massara, però, devono fare i conti con la liquidità messa a disposizione della società. Dopo aver concluso le operazioni viste fino ad ora, al duo dirigenziale del Milan resta un budget di circa 8/10 milioni di euro per affrontare gli ultimi giorni di mercato. Vista l’esiguità a disposizione, serve andare con i piedi di piombo sugli obiettivi di fine agosto.

Tra questi c’è, senza dubbio, anche Raphael Onyedika, centrocampista del Midtjylland. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’, il Milan avrebbe avanzato una offerta da 4 milioni di euro più bonus. Per portare il calciatore in Lombardia, però, Maldini deve prima risolvere un problema. Ovvero fare i conti con la richiesta del club pari ad 8 milioni di euro. La distanza è notevole e per questo motivo l’affare, almeno per il momento, resta totalmente bloccato.