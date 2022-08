Sorpresa Milan, Maldini ha deciso: il mercato cambia le gerarchie di Pioli?

Il Milan vigile sul mercato per piazzare un colpo di coda. La decisione di Maldini spiazza i tifosi: cambiano anche le gerarchie di Pioli?

Pronti, via: il Milan ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato. Vittoria netta (seppur con qualche difficoltà) contro l’Udinese e un segnale forte e chiaro mandato a tutte le big della Serie A. Per lo Scudetto, i rossoneri ci sono e fanno ancora sul serio.

Anche perché qualche dubbio sarebbe potuto sorgere, dopo un mercato partito in ritardo e le altre che, invece, si sono rinforzate a tutto spiano. E invece il Milan c’è e lavora persino ad un colpo di coda da piazzare in questo finale di sessione.

Colpo che potrebbe arrivare soprattutto in difesa, seppur la decisione a sorpresa di Maldini e Massara ha stupito i tifosi. E potrebbe addirittura influire sulle scelte e sulle gerarchie di Stefano Pioli.

Milan, Maldini ha deciso: dietrofront sul mercato, arriva la notizia

Come raccontato e svelato dal collega Nicolò Schira, il Milan ha deciso di trattenere il giovane Matteo Gabbia. Attraverso il proprio account Twitter, l’esperto di mercato fa sapere che i rossoneri hanno già rifiutato le richieste di prestito presentate da Sampdoria e Cremonese. L’intento di Maldini e Massara è di dare una nuova chance al prodotto del vivaio rossonero.

Una scelta che ha sorpreso in parte la tifoseria milanista, che invece resta in attesa di un colpo lì nel reparto arretrato. Adesso la permanenza del giovane centrale azzurro può essere un segnale chiaro anche per i piani di mercato in entrata. E magari anche un assist al tecnico Stefano Pioli nel rivedere le sue gerarchie in difesa, soprattutto nei ricambi dalla panchina.