Mondiali, è scattato l’allarme: Nazionale nei guai, rischiano l’esclusione

I Mondiali di Qatar 2022 rischiano di perdere due tra i protagonisti più attesi del torneo: è già scattato l’allarme per la Nazionale.

I Mondiali di Qatar 2022 sono sempre più vicini. Il torneo per Nazionali prenderà il via quest’inverno, più precisamente domenica 20 novembre e vederà coinvolte 32 squadre. Trentadue Nazionali, dunque, sono al lavoro senza sosta, nonostante l’inizio dei campionati, per fare bella figura nella manifestazione calcistica più importate e seguita del pianeta.

Non ci sarà, come ben sappiamo la Nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini. L’Italia, infatti, dopo la batosta subita nella gara dei Playoff qualificazione contro la Macedonia del Nord, non è riuscita a centrare la qualificazione. Per la seconda volta di fila, dunque, niente Mondiali. Ci era ‘riuscito’ già Ventura e adesso anche Mancini, vittorioso ad Euro 2020, è finito nell’occhio del ciclone.

Mondiali, allarme Francia: doppio forfait in arrivo?

I guai, però, sembrano essere dietro l’angolo anche per la Nazionale francese di Didier Deschamps. La Francia, infatti, una delle favorite alla vittoria finale, rischia di dover lasciare a casa due pilastri dello spogliatoio e dello scacchiere dell’allenatore.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘L’Equipe’, in casa Francia è scattato l'”Allarme blues”, così come titolato sul quotidiano. Il commissario tecnico francese, infatti, è preoccupato dallo stato di salute di N’Golo Kante e di Paul Pogba, fermi ai box ed alle prese con un infortunio. A cento giorni dal via al Mondiale di Qatar 2022, c’è ancora il rischio che i due possano essere esclusi dalla competizione a causa delle proprie condizioni fisiche.