Napoli, Spalletti perde Demme: condizioni e tempi di recupero

Napoli, guai in arrivo per mister Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro perde Diego Demme: le condizioni del centrocampista.

Brutta gatta da pelare per mister Luciano Spalletti che perde uno degli uomini del suo scacchiere. Il tecnico del club partenopeo, dopo l’ottima prestazione contro l’Hellas Verona allo stadio Marcantonio Bentegodi, deve fare i conti con i primi problemi della nuova stagione di Serie A 2022/2023.

L’allenatore toscano prosegue senza sosta il lavoro all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno in vista della prima allo stadio Diego Armando Maradona. Domenica alle ore 18:30 a Fuorigrotta ci sarà il neopromosso Monza.

Napoli, infortunio Demme: condizioni e rientro in campo

Nonostante l’avversario sembri alla portata, Spalletti deve subito correre ai ripari. Il motivo? L’infortunio rimediato da Diego Demme. Secondo quanto appreso dalla redazione di SerieANews.com, il centrocampista del Napoli ha rimediato una botta al piede sinistro durante l’allenamento di ieri mattina.

Dopo esami clinici più approfonditi, sono arrivate brutte notizie per il giocatore partenopeo che ha rimediato una microfrattura al piede sinistro. I tempi di recupero sono da stimare in un mese circa, ma prima della riabilitazione gli toccherà anche un periodo di riposo. Per il rientro in campo bisognerà aspettare. Nel mirino c’è Napoli-Torino, sfida in programma il 2 ottobre. In quell’occasione, dopo la sosta delle Nazionali fissata a settembre, potrebbe tornare a disposizione di Luciano Spalletti.