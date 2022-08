Mazzata Juventus, pessima notizia prima della Sampdoria: c’è l’annuncio

La Juventus è al lavoro per preparare la trasferta di Genova contro la Sampdoria. Allegri deve ‘fare i conti’ con un nuovo problema.

Dopo un precampionato abbastanza deludente la Juventus è pronta per il campionato di Serie A. Il club bianconero ha debuttato in maniera positiva vincendo davanti ai propri tifosi contro il Sassuolo. Di Maria e Vlahovic hanno realizzato le prime reti della stagione, ma l’argentino, con un infortunio, ha ‘regalato’ i primi dispiaceri ad Allegri e ai suoi tifosi.

La squadra torinese sarà impegnata il prossimo weekend in un’insidiosa trasferta con la Sampdoria. Il club ligure ha debuttato con una sconfitta contro l’Atalanta, ma la squadra ha dimostrato di esserci ed è apparsa in ottima condizione nonostante le cessioni.

Sabiri sulla trequarti e Caputo in attacco possono essere molto pericolosi per la retroguardia bianconera, che, per l’occasione sarà ancora priva di Szczesny. Questa potrebbe però non essere l’unica pesante assenza nel reparto difensivo, che, potrebbe perdere il leader della difesa Leonardo Bonucci.

Juventus, problema al flessore per Bonucci

Dopo gli infortuni di Di Maria e Pogba e con il ‘lungodegente’ Chiesa alle prese con il recupero, anche Leonardo Bonucci potrebbe saltare la trasferta di Genova. Secondo quanto riporta il giornalista Romeo Agresti il difensore bianconero ha riportato un affaticamento al flessore e potrebbe quindi saltare il match.

Il giocatore ha accusato questo problema nel debutto ufficiale contro il Sassuolo e rischia seriamente di saltare la sfida valida per la seconda giornata. Allegri ‘sfoglia la margherita’ e valuta l’inserimento di sostituti con il giovane Gatti e Rugani come alternative al centrale bianconero.