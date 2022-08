Juventus, per il colpo più atteso da Allegri serve ancora pazienza

La Juventus ha vinto la prima giornata di campionato, ma Allegri dovrà aspettare ancora per l’arrivo di un giocatore.

Nonostante le difficoltà della prima mezz’ora, la Juventus è riuscita a battere il Sassuolo di Alessio Dionisi con un secco 3-0. A sbloccare il risultato è stato il nuovo arrivo Angel Di Maria che, però, è uscito anzitempo dal match per colpa di un infortunio. L’argentino, infatti, ha riportato un infortunio muscolare che gli impedirà di scendere in campo almeno per una ventina di giorni.

L’infortunio di Di Maria non è certamente una bella notizia per Massimiliano Allegri, considerando che già deve fare a meno di Paul Pogba. Il francese ha iniziato la terapia conservativa al ginocchio, ma si dovrà aspettare almeno la prossima settimana per capire il suo reale periodo di recupero.

Anche sul fronte mercato bisogna registrare qualche difficoltà per la’ Vecchia Signora’. La mancata cessione di Adrien Rabiot al Manchester United, infatti, ha bloccato la trattativa con il PSG per Leandro Paredes. La Juventus dovrà inventarsi qualcos’altro per prendere l’ex Roma. Allegri, intanto, è in attesa di un altro colpo, ma anche in questo campo dovrà avere un po’ di pazienza.

Juventus, Allegri dovrà aspettare ancora per Depay: gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il team piemontese ancora deve chiudere per Depay, visto che i costi dell’operazione stanno aumentando. Sia il Barcellona che il calciatore hanno di fatto aumentato le proprie pretese. Il club catalano ha chiesto uno sconto sui bonus ancora da elargire per Pjanic, mentre l’attaccante ora vuole un biennale da 7 milioni di euro a stagione e non i 6 iniziali.

Nonostante queste difficoltà, la Juventus è in continuo contatto con l’entourage del calciatore per cercare di colmare queste distanze. Lo stesso Ledure, avvocato di Depay, sta cercando da fare da garante per far chiudere l’operazione il prima possibile.