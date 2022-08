Fiorentina, un colpo per l’Europa: Italiano attende con ansia

La Fiorentina è una delle squadre più attive di questo calciomercato. Il mercato del club gigliato non è finito, ma si lavora a nuovi colpi.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è una delle squadre più interessanti ed ambiziose della Serie A. I tifosi erano molto rammaricati ad inizio 2022 visto la cessione di Vlahovic alla Juventus, ma Commisso ha riportato l’entusiasmo con diversi colpi di primo piano. Nel mezzo la cosa principale, ovvero il ritorno in Europa del club viola.

In questa sessione di calciomercato il club gigliato ha effettuato diversi acquisti di spessore internazionale, rinforzando un po ‘ tutti i reparti dalla porta all’attacco. Il fiore all’occhiello è senza dubbio però l’arrivo di Luka Jovic, centravanti serbo che ha rescisso a sorpresa il suo contratto con il Real Madrid. Il giocatore è arrivato con una formula particolare in maglia viola, ma rappresenta, con 6 mesi di ritardo, il sostituto ideale di Vlahovic.

Dopo il debutto faticoso ma vincente contro la Cremonese, la società non intende fermarsi e vuole regalare ad Italiano nuovi colpi. La dirigenza viola è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo per lo scacchiere tattico di Italiano.

Fiorentina, si prova a chiudere per Barak

Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport lunedi prossimo potrebbero esserci nuovi contatti tra Fiorentina e Verona per il talentuoso centrocampista Antonin Barak. Il giocatore, per questo motivo, non sarà convocato per la sfida in programma domani sera contro il Bologna.

Barak è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione a Verona. Il giocatore ha messo a segno ben 11 reti coadiuvate da anche 4 assist. Barak si trovava a meraviglia con Caprari e Simeone, ma come gli altri due, potrebbe presto cambiare maglia. Si lavora tra i club sulla formula, possibile un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo dopo determinate condizioni.