Alle 20.45 spazio a ben due match di questa seconda giornata del campionato di Serie A. Scendono in campo Inter e Spezia.

L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a confermarsi in campo e portare a casa altri tre punti. La corsa Scudetto è appena cominciata, ma si è già capito come tutte le candidate non abbiano alcuna intenzione di cedere terreno, soprattutto in queste prime battute della stagione.

I nerazzurri si ritrovano di fronte lo Spezia, reduce dall’importante vittoria all’esordio contro l’Empoli. Un successo che ha ovviamente fatto bene a tutto l’ambiente, soprattutto in vista di un impegno cosi ostico come quello contro i nerazzurri.

Inter-Spezia, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Spezia (3-5-1-1): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Bastoni, Reca; Agudelo; Nzola. Allenatore: Luca Gotti.