Alle 20.45 spazio a due match di questo sabato di Serie A. Al Mapei Stadium scendono in campo Sassuolo e Lecce.

Due squadre che inseguono i primi punti in classifica. Sassuolo e Lecce si affrontano con la consapevolezza di aver toppato alla prima, e dunque di avere la necessità di non lasciare troppi punti per strada fin da subito. I neroverdi in queste ore hanno salutato Raspadori, e si preparano alla sfida contro i pugliesi con la voglia di portare a casa tre punti e ripartire da un altro che invece è rimasto con grande convinzione, Domenico Berardi.

Dall’altra parte la squadra pugliese neopromossa, pronta a dare fastidio ad una compagine che ormai da anni milita nella massima serie italiana.

Sassuolo-Lecce, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, Thorstved, Tressoldi, Defrel. Allenatore: Dionisi

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Colombo, Tuia, Helgason, Listkowski, Banda, Frabotta, Ciucci, Voelkerling, Lemmens, Rodriguez. Allenatore: Baroni