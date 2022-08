Salterà Atalanta-Milan: annuncio sull’infortunio in conferenza

L’allenatore del Milan Pioli ha annunciato l’infortunio di uno dei suoi calciatori: il piano per il match con l’Atalanta è da rivedere

Nel match di domani sera contro l’Atalanta, il Milan cerca conferme dopo la vittoria all’esordio ottenuta contro l’Udinese. I campioni d’Italia di Stefano Pioli hanno cominciato il campionato nel segno della vittoria, così come lo avevano concluso. Contro l’Atalanta non sarà una partita semplice. La squadra di Gian Piero Gasperini vuole bissare il successo ottenuto con la Sampdoria.

Con i bergamaschi pertanto il Milan dovrà disputare la partita perfetta per avere ragione degli avversari. La vigilia di Stefano Pioli però è cominciata con un problema. L’infortunio del centrocampista condizionerà i piani del tecnico. L’allenatore parmigiano ne ha parlato nel corso della conferenza pre gara.

Milan, Pioli annuncia una defezione: contro l’Atalanta non ci sarà Krunic: problema muscolare per l’ex Empoli

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del piano con cui intenderà affrontare l’Atalanta. L’allenatore del Milan ha poi riconosciuto l’assenza di Krunic: “Ha avuto un problema muscolare e dunque domani non ci sarà. Nelle prossime ore valuteremo l’entità dell’infortunio”, ha detto a poche ore dalla sfida contro la squadra di Gian Piero Gasperini contro cui nel passato campionato ha ottenuto una delle vittorie più pesanti della stagione.

L’allenatore ha poi rifiutato l’etichetta di favorito per la corsa per il titolo: “Siamo forti. Nel nostro gruppo tutti devono sentirsi importanti, ma nessuno è indispensabile. Sono fondamentali mentalità e lavoro. Questo campionato sarà molto equilibrato. Ci sono 7-8 squadre molto forti. Noi dobbiamo pensare pertanto af affrontare il nostro percorso, un avversario per volta”.

La corsa scudetto si deciderà negli scontri diretti: “Sarà complicato ripetere gli stessi punti del passato campionato perché è un campionato equilibrato. Tutti incontreranno delle difficoltà. Vincerà chi sarà più continuo nei risultati e nelle prestazioni. Gli scontri diretti saranno decisivi, l’anno scorso abbiamo fatto tanti punti con le grandi e siamo stati premiati”.