DIRETTA Torino-Lazio: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Torino-Lazio, gara valida per il secondo turno di Serie A 2022/2023

Tutto pronto per la sfida tra Torino e Lazio, valida per la 2^ giornata della Serie A. I granata vengono dalla vittoria dell’U-Power Stadium per 1-2, nonostante le critiche delle ultime settimane, Juric è partito con una vittoria importante.

Anche la Lazio ha conquistato la vittoria all’esordio in campionato, ma contro il Bologna e giocando in casa. Una partita nata male, ma risolta alla fine grazie al gol del solito Ciro Immobile. Sarà molto importante capire quanto le due squadre siano migliorate dopo una settimana di lavoro senza la tensione della prima partita. Nei biancocelesti non ci sarà Maximiano per squalifica, al suo posto Provedel.

Maurizio Sarri (LaPresse)

Probabili formazioni Torino-Lazio

Torino, 3-4-2-1: Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Lukic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

Lazio, 4-3-3: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.