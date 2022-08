Juventus, la rivoluzione è totale: può già andare via

Il centrocampo di Allegri può ancora subire delle modifiche da qui alla fine del mercato e portare ad un clamoroso addio nella Juventus

Massimiliano Allegri domani sera cercherà conferme al 3-0 interno ottenuto con il Sassuolo. L’allenatore livornese intanto aspetta gli ultimi movimenti di mercato della società. La fisionomia definitiva della Juventus si vedrà soltanto fra una decina di giorni.

I bianconeri hanno messo nel mirino Leandro Paredes. L’argentino del PSG è in uscita. La Juventus lo ha posto tra i suoi desideri ma la mancata uscita di Adrien Rabiot ha complicato i piani. Ora però si potrebbe aprire un’altra porta per consentire l’ingresso dell’ex Roma e Zenit.

Calciomercato, Zakaria vuole già andare via: Borussia Dortmund e Monaco sul centrocampista svizzero

Dennis Zakaria potrebbe essere la chiave per aggiungere Leandro Paredes alla rosa. I bianconeri hanno il centrocampista del PSG tra gli obiettivi di questi sgoccioli di mercato. A lasciare spazio all’argentino potrebbe essere proprio lo svizzero, arrivato pochi mesi fa.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, il calciatore vorrebbe lasciare la Juventus in questa finestra estiva. Per cui il suo passaggio dovrebbe consumarsi da qui alla chiusura del calciomercato. Come ha rivelato ancora il giornalista in un tweet, sull’ex Borussia Monchengladbach si sono fiondate in due. Sia il Borussia Dortmund e Monaco.

Il calciatore classe 1996 è arrivato a Torino a fine gennaio in cambio di circa nove milioni di euro al suo precedente club. In bianconero, dopo essere andato subito a segno con l’Hellas Verona, è stato bloccato pure da un infortunio agli adduttori, problema che gli ha fatto perdere qualche gara, mentre in questa stagione è sceso in campo titolare in occasione della prima giornata contro il Sassuolo.