Tutto pronto per il fischio di inizio di Bologna-Verona, gara valida per il secondo turno di Serie A 2022/2023

Tutto pronto per la sfida tra Bologna e Verona, valida per la 2^ giornata di Serie A. Gli scaligeri vengono dalla pesantissima sconfitta al Bentegodi contro il Napoli per 2-5. Cioffi si era poi sfogato nel postpartita, anche perché Setti ha venduto i migliori giocatori della scorsa stagione. E’ una squadra in ricostruzione che oggi proverà a far punti.

Anche il Bologna ha perso la prima partita, ma in modo sensibilmente diverso rispetto al Verona. La squadra di Mihajlovic era anche andata in vantaggio all’Olimpico contro la Lazio, ma si è fatta rimontare ed è capitolata dopo un gol, manco a dirlo, di Ciro Immobile.

Probabili formazioni Bologna-Verona

Bologna 3-5-2: Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi; Kasius, Soriano, Dominguez, Schouten, Lykogiannis; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic.

Verona 3-5-2: Montipo; Dawidowicz, Gunter, Retsos; Faraoni, Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry. All. Cioffi.