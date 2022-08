Napoli-Monza, doccia fredda per il tecnico: il titolare si è infortunato

Il titolare si è infortunato, subito una doccia fredda per l’allenatore alla ripresa di Napoli-Monza

Si sta giocando in questi minuti la partita tra il Napoli e il Monza, e i partenopei sono in vantaggio 2-0. Decisivi fino a questo momento il gol di Kvaratskhelia con un grandissimo destro a giro dalla distanza e una perla di Victor Osimhen su assist di Anguissa. Un uno-due che ha sostanzialmente tagliato le gambe ai brianzoli, che all’intervallo hanno sostituito D’Alessandro con Molina.

Per Stroppa, però, non sono finiti qui i problemi. Al 4′ della ripresa, infatti, per evitare un calcio d’angolo in un’azione offensiva di Lozano, Andrea Ranocchia si è infortunato. All’ex difensore centrale dell’Inter è rimasta la caviglia sotto. Una probabile distorsione, con lo staff medico che -intervenuto tempestivamente- ha subito fatto segno alla panchina del cambio. Al suo posto, è entrato Antov.

Napoli-Monza, infortunio per Ranocchia

Un’indiscrezione confermata anche da DAZN. Le condizioni di Andrea Ranocchia saranno, quindi da valutare attraverso i consueti esami strumentali. Un intervento, tra l’altro, anche abbastanza sconsiderato visto che la scivolata poteva essere evitata, a maggior ragione in modo goffo. Successivamente l’infortunio è anche arrivato il 3-0 per il Monza, con doppietta di Kvaratskhelia.

Piove sul bagnato, dunque, per Stroppa che al 70′ della seconda partita ha zero punti in classifica, cinque gol subiti e solo uno fatto. Una classifica che inizia a farsi particolare visto che nelle prossime due partite ci saranno l’Udinese all’U-Power Stadium e la Roma in trasferta.