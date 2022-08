Calciomercato, una gioia per Gattuso: “Vicino al Valencia”

Finalmente potrebbe arrivare una gioia per il Valencia di Gennaro Gattuso dopo l’addio di Guedes

La particolarità di Gennaro Gattuso sono le situazioni drammatiche delle squadre che va ad allenare. L’ultima è quella del Valencia, che si trova di fronte a una ricostruzione totale, ma a basso costo. L’addio di Gonçalo Guedes, direzione del Wolverhampton, ha permesso al club di tesserare Castillejo e Samuel Lino. La sconfitta contro l’Atheltic Club ha però mostrato i limiti di una squadra che il tecnico ex Milan e Napoli deve rimettere in piedi.

Il colpo che può infiammare di nuovo il Mestalla è Edinson Cavani. L’uruguaiano è attualmente svincolato e ha ricevuto diverse offerte: oltre a quella del Valencia, sul tavolo ci sono anche quelle di Nizza e Villarreal, dopo aver rifiutato di tornare in patria o andare in campionati esotici.

Valencia, Gattuso esulta: Cavani è vicino

L’Equipe si sofferma sul futuro di Edinson Cavani: “E’ pronto a ripartire dalla Liga dopo l’esperienza al Manchester United. Il passaggio al Valencia è sempre più vicino”. El Matador potrebbe, dunque, essere allenato da Gennaro Gattuso in questa stagione. L’obiettivo è quello di prepararsi al meglio per il Mondiale in Qatar e restare competitivi ai massimi livelli in Europa.

Cavani sembrava a un passo dalla firma con il Villarreal, ma alla fine la pista si è raffreddata sempre di più. Nonostante l’occasione di essere allenato nuovamente da Unai Emery, al Matador non convince il progetto del Submarino Amarillo. Ed è qui che subentra Gattuso, che vorrebbe l’uruguaiano a disposizione il prima possibile per dare una svolta significativa al suo Valencia a livello tecnico e mentale.