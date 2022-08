DIRETTA Sampdoria-Juventus: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio a Marassi: la Sampdoria ospita la Juventus per la seconda giornata di Serie A, segui la gara LIVE.

Dopo il brillante esordio contro il Sassuolo, la Juventus non ha alcuna voglia di fermarsi. Certo gli infortuni di Di Maria e Pogba non aiutano Allegri, che però ha una lunga panchina da cui attingere e un ingegno sempre pronto a correre in aiuto della propria formazione. E a Marassi, la Vecchia Signora sarà quella col vestito buono, nonostante qualche assenza di troppo.

Dall’altra parte, però, troverà una Sampdoria vogliosa di dare il massimo per la seconda stagionale tra le mura amiche. Giampaolo vuole ripartire nel migliore dei modi dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta. Una gara i blucerchiati proveranno a vendicare contro la Juventus.

Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All.: Giampaolo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All.: Allegri.