Avere Ronaldo in Serie A è ancora possibile: l’incredibile notizia

Cristiano Ronaldo, in rotta con il Manchester United, continua a cercare un nuovo club: in Serie A una società è pronta a piazzare l’affondo.

Il debutto è stato da sogno: due vittorie in altrettante partite e 9 reti realizzate, a fronte di appena 2 subite. Domenica l’asticella si alzerà ancora di più, in occasione della gara sul campo della Fiorentina, ma intanto il Napoli si gode i successi ottenuti ai danni del Verona e del Monza. La rosa, nonostante gli addii eccellenti, è rimasta di alto livello e all’orizzonte ci sono ulteriori colpi in entrata.

Il club, ad esempio, in questi giorni sta continuando a portare avanti la trattativa con il Paris Saint Germain riguardante Keylor Navas. Il costaricense, retrocesso al ruolo di riserva di Gianluigi Donnarumma dal neo tecnico Christophe Galtier, ha già fatto sapere di gradire il trasferimento alla corte di Luciano Spalletti. Per lui in particolare, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è pronto un contratto biennale da 5 milioni netti all’anno.

Le due società nei prossimi torneranno a confrontarsi, anche perché il PSG spinge per avere Fabian Ruiz (finito fuori rosa). In alternativa, resta sempre in piedi l’opzione Kepa non utilizzato dal tecnico del Chelsea Thomas Tuchel nelle prime 3 partite di Premier League. E non finisce qua, perché il Napoli sogna pure lo sbarco di Cristiano Ronaldo. Un’operazione complessa, ma comunque possibile.

Napoli, ancora vivo il sogno Ronaldo: serve però una cessione

Il portoghese è divenuto un corpo estraneo all’interno dello spogliatoio del Manchester United e ha già fatto sapere alla dirigenza di volersi trasferire in un club iscritto alla Champions League. Il suo procuratore Jorge Mendes, nelle scorse settimane, ha provato a proporlo sia al Bayern Monaco che al Borussia Dortmund senza però ottenere risposte positive da parte delle società in questione. In salita, poi, la pista che lo porterebbe all’Atletico Madrid.

Il Napoli, dal canto suo, è alla finestra e non esclude la possibilità di piazzare l’affondo decisivo negli ultimi giorni di mercato. Il suo acquisto, in ogni caso, è subordinato alla cessione di un big: Victor Osimhen, finito proprio nel mirino dei Red Devils. Mendes, come spiega il ‘Napolista’, sta lavorando al doppio affare. Il presidente Aurelio De Laurentiis, intanto, ha fissato il prezzo: per far partire il nigeriano servirà un’offerta da almeno 100 milioni. Soltanto a questa condizione, potrà scattare l’assalto a Ronaldo.