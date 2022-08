No secco a Maldini: occhio Milan, brutte notizie dal mercato

Dopo il mancato successo contro l’Atalanta, per il Milan di Maldini sono arrivate brutte notizie anche in sede di mercato.

Il Milan ha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta di Gasperini nell’ultimo match di campionato. Nonostante il mancato successo, i rossoneri hanno fornito comunque un’ottima prestazione. Il ‘Diavolo’, infatti, ha prima pareggiato con Bennacer il gol iniziale di Malinovskyi e poi hanno sfiorato il successo, soprattutto con l’occasione di Origi.

Lo stesso Stefano Pioli ha ribadito la bontà della gara dei suoi uomini nel post partita: “L’Atalanta ha fatto solo due tiri in porta. Negli anni scorsi soffrivamo di più il loro pressing, considerando che siamo riusciti a palleggiare. Volevano portare i tre punti a casa, ma sono comunque soddisfatto”.

Dopo l’Atalanta, il Milan sfiderà sabato sera a San Siro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoneri faranno di tutto per ricominciare la corsa per cercare di difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Nonostante il campionato sia ormai iniziato, Maldini sta cercando ancora di prendere alcuni giocatori per rinforzare la squadra di Stefano Pioli. Tuttavia per il dirigente milanista non ci sono buone notizie.

Mercato Milan, no del Bordeaux a Maldini per il prestito di Onana: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il Bordeaux ha risposto in maniera negativa alla proposta del Milan di ottenere il prestito di Jean Onana. Il club parigino, di fatto, vuole cedere il centrocampista camerunense solo a titolo a definitivo per cercare di monetizzare il più possibile dalla sua cessione.

Onana è sicuramente il primo obiettivo di Maldini e Massara per cercare di rinforzare il centrocampo di Pioli, anche perché, come raccolto da ‘Sky Sport’, hanno già raggiunto l’accordo con il calciatore. Il Milan, quindi, nei prossimi giorni farà sicuramente un nuovo tentativo per prendere il camerunense.