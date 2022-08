Il Milan è alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli.

Il calciomercato è sempre a meno giorni dalla conclusione e tutte le squadre sono al lavoro per rinforzarsi. Il Napoli cerca un portiere, la Juve un attaccante ed altre come Milan, Inter e Roma vogliono completare la propria rosa.

In particolare il Milan campione d’Italia ha acquistato un giocatore del calibro di Charles De Ketelaere ed ora è al lavoro per rinforzare la rosa di Stefano Pioli e regalare un ulteriore tassello per la squadra rossonera.

Visto l’addio di Romagnoli e i problemi fisici di Kjaer (un po’ avanti anche con l’età), la società rossonera cerca un rinforzo in difesa, un giocatore che possa alternarsi con Kalulu e Tomori. Nel mirino c’è Abdou Diallo del PSG. Oltre alla difesa ovviamente il club sta sondando anche diversi nomi per il centrocampo dove piace Onana.

Milan, importanti ostacoli per Diallo

La squadra rossonera cerca da diverse settimane Abdou Diallo, centrale in uscita dal PSG. Secondo il portale inglese Media Foot sulle tracce del giocatore c’è ora il Leicester, a caccia del sostituto di Wesley Fofana.

Il giovane talento delle Foxes è vicino al Chelsea per cifre davvero record e parte della mega cessione potrebbe essere investita sul giocatore. Su Diallo c’è anche l’interesse della Roma, ma ora il Leicester parte favorito. Il Milan monitora la situazione e ora il colpo Diallo, inseguito da diverse settimane, rischia seriamente di sfumare.