Roma, la cessione sblocca tutto: “Affare in chiusura”

La Roma inizia a cedere e Mourinho può tirare un sospiro di sollievo per l’affare che è in chiusura

La Roma dovrà fare a meno di Gini Wijnaldum e Nicolò Zaniolo per infortunio. Mourinho ha perso due elementi fondamentali in pochissimi giorni: la sfortuna si è accanita contro i giallorossi dopo un grandissimo mercato. L’attacco va però completato a prescindere, con un altro centravanti che possa dare il cambio ad Abraham. Tante sono poi le critiche e soprattutto gli insulti ricevuti da Felix Afena-Gyan, molto sgradevoli, per il contrasto in allenamento con il centrocampista olandese che ne ha poi causato l’infortunio.

Sembrava che fosse Shomurodov il prescelto a lasciare la Roma, ma almeno per il momento non sarà così. La cessione che sbloccherà l’arrivo di Belotti sarà proprio quella di Afena-Gyan, destinazione Cremonese. La squadra di Alvini ha bisogno di più vivacità in attacco dopo un inizio di campionato promettente per quanto riguarda il gioco espresso contro Fiorentina e Roma.

Roma, in dirittura la cessione di Felix: arriva Belotti

Sky Sport ha annunciato i movimenti di mercato in casa Roma: “Affare in chiusura con la Cremonese per la cessione di Felix, che frutterà sei milioni di euro più tre di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Manca un giorno per definire il tutto. Adesso si virerà su Belotti, con l’agente dell’attaccante che è atteso a Trigoria in questi minuti per chiudere la trattativa”. L’attaccante ex Torino era ancora svincolato dallo scorso 30 giugno e negli ultimi giorni ha aspettato di accasarsi da Mourinho.

E’ chiaro che le intenzioni della Roma sono quelle di puntare su calciatori già pronti, senza aspettare troppo. L’obiettivo è quello di ritornare in Champions League, un traguardo che manca da diversi anni a Trigoria. A Mourinho, però, mancherebbe ancora un difensore e l’eventuale sostituto di Wijnaldum.