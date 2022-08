Milan, pazzia sul mercato: l’offerta incredibile fa tremare Maldini

Il mercato del Milan potrebbe essere scosso da una clamorosa operazione di mercato: Maldini aspetta l’offerta sensazionale dalla Premier

Fantasia al potere nel Milan di Stefano Pioli. I rossoneri hanno rivolto adesso l’attenzione verso un calciatore di sostanza a centrocampo ma il calciomercato può essere ancora scosso da un improvviso e doloroso addio. Il direttore tecnico Paolo Maldini resta in attesa di capire quello che succederà.

La Premier League ha messo nel mirino un calciatore del campionato italiano e potrebbe fare un’ulteriore follia di mercato. Il Chelsea è interessato a Rafael Leao. Il portoghese torna dunque al centro delle voci .Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, non è da escludere che il giocatore possa cambiare maglia.

Calciomercato Milan, Chelsea su Rafael Leao: affare da 150 milioni di euro complessivi

Il Chelsea non è per nulla sazio. I ‘blues’, che in questo mercato hanno già speso 210 milioni di euro, potrebbero regalarsi un altro colpo di testa. La dirigenza inglese vorrebbe affiancare il portoghese ex Lilla del Milan a Sterling. Un affare di non semplice realizzazione ma che gli inglesi vogliono portare avanti.

I rossoneri non hanno esigenza di vendere tuttavia la proposta del Chelsea potrebbe essere di quelle choc. Il Chelsea potrebbe sborsare 120 milioni di euro per aggiudicarsi il calciatore. A questa cifra poi andrebbero aggiunti i 16.5 milioni di euro che il calciatore deve dare allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del contratto. E ancora, un 15% della rivendita terminerebbe nelle casse del Lilla, che si era riservato questa percentuale al momento della conclusione dell’affare con il Milan.

Un affare complessivo da 150 milioni di euro che potrebbe spaventare chiunque meno il Chelsea del neo presidente Tood Boehly. In questa finestra di mercato, gli inglesi hanno già prelevato Koulibaly, Cucurella, Casadei e Sterling.