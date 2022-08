Inter, annuncio del club e frecciata al PSG in diretta tv

L’Inter scenderà in campo tra pochi minuti all’Olimpico contro la Lazio: con l’occasione, prima del match, è arrivato anche un chiaro messaggio per il PSG.

Tra pochi minuti prenderà il via, allo Stadio Olimpico, il big match che vedrà in campo la Lazio contro l’Inter. Con l’occasione, nel pre-gara, è arrivato anche un messaggio di mercato molto chiaro da parte della società nerazzurra. Il destinatario? Al Khelaifi e con lui il PSG.

In occasione di Lazio-Inter, che inizierà tra pochissimo in questa terza giornata di Serie A, ai microfoni di ‘Dazn’ ha parlato Giuseppe Marotta in prima persona. Argomento principale della sua dichiarazioni, in ottica calciomercato, è stato l’interessamento del PSG a Milan Skriniar.

In tal senso, quindi, non sono passate inosservate le parole rilasciate dal nerazzurro. Parole, le sue, che rappresentano di rimando il pensiero di un’intera società. E che suonano anche come risposta alla volontà di Al Khelaifi di voler acquisire il cartellino di Skriniar a parametro zero, se effettivamente non dovesse rinnovare con l’Inter (la scadenza del suo contratto è fissata nel 2023). Il punto della situazione.

Lazio-Inter, parla Marotta e in ottica calciomercato afferma: “Skriniar? Rimarrà con noi certamente”

Così ha quindi parlato Giuseppe Marotta del difensore nerazzurro ai microfoni di ‘Dazn’, in occasione del pre-partita di Lazio-Inter: “Skriniar resta al 100%? Posso dire che la proprietà la settimana scorsa ha esplicitato la volontà di non farsi lusingare dal Psg. Posso affermare che Skriniar è un elemento molto importante e come tale rimarrà con noi certamente”.

Rincarando poi la dose: “Al Khelaifi lo vuole a zero? Milan è ragazzo perbene, con lui avvieremo quanto prima un dialogo per legarlo all’Inter per tanti anni. Sono fiducioso e ottimista della sua serietà. Questa velata minaccia non è sufficiente a scardinare i valori di Skriniar”.

“La nostra rosa – ha concluso Marotta – fatta eccezione per il tassello in difesa, è completa. Ma sento e leggo di società che stanno ancora cercando giocatori. Ci sarà secondo me ancora movimento. E credo che ci sarà qualche colpo a sensazione in giro”.