Calciomercato Roma, l’annuncio fa impazzire i tifosi: il club vuota il sacco

Saranno giorni molto caldi in casa Roma. Il club giallorosso lavora in entrata e vuole chiudere con altri nuovi colpi.

La Roma di Josè Mourinho è stata senza dubbio tra le assolute protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. Il club giallorosso ha sfruttato l’entusiasmo dei tifosi dopo la vittoria della Conference League ed ha messo a segno una serie di grossi colpi. La società in particolare ha creato grande entusiasmo con i colpi Dybala e Wijnaldum.

La squadra capitolina, partita molto bene in campionato, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il grave infortunio occorso al centrocampista olandese ha cambiato i piani della società e la dirigenza è al lavoro per accontentare in tutto e per tutto le richieste di Mourinho, a caccia di una rosa competitiva per la qualificazione Champions in primis.

La Roma è a caccia di un centrocampista e di un attaccante per questi ultimi giorni di mercato e sono molto vicini gli arrivi di Belotti e Camara. In particolare l’oramai ex attaccante del Torino sembra davvero ad un passo e Mourinho avrà cosi un rinforzo di primo piano per affiancare Abraham e Dybala.

Roma, le parole di Pinto sul mercato

Il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato del mercato in casa Roma. Ecco le sue parole nello specifico: “Voglio ringraziare i tifosi per gli abbonamenti e per la grande fiducia nei nostri confronti”. Il dirigente ha poi chiosato sul calciomercato:

“Capisco la curiosità delle persone e ormai sanno che quando avviene un problema troviamo subito una soluzione. Fino alla fine del mercato lavoreremo per avere una squadra più forte rispetto a quella della scorsa stagione”. Parole molto interessanti, soprattutto visto i rumors sui colpi in entrata di Belotti e Camara.