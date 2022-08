“Una scelta geniale”: Lazio-Inter, i tifosi infuriati con Inzaghi

Simone Inzaghi finisce al centro delle polemiche. Tifosi dell’Inter infuriati con l’allenatore nerazzurro per un motivo in particolare.

Inter sotto allo stadio Olimpico. Il primo tempo della sfida tra Lazio e nerazzurri vede la squadra di Simone Inzaghi in svantaggio quando le due compagini sono arrivate all’intervallo. Il gol di Felipe Anderson ha sbloccato la partita e portato avanti i ragazzi di Maurizio Sarri nel corso della prima frazione di gara.

Un Inter che ha provato a mettere sotto gli avversari, ma è stata la Lazio ad imporsi grazie alla qualità dei giocatori biancocelesti soprattutto in ripartenza. E proprio grazie a questa peculiarità che i padroni di casa hanno sbloccato il match e chiuso in vantaggio il primo tempo. I tifosi nerazzurri, manco a dirlo, si sono scatenati per un motivo in particolare.

Lazio-Inter, tifosi contro Inzaghi: la scelta dell’allenatore fa discutere

I tifosi dell’Inter si stanno scatenando sui social. Molti se la stanno prendendo in malo modo con l’allenatore Simone Inzaghi. Il motivo? La decisione, in sede di composizione della formazione, di lanciare Gagliardini dal primo minuto. L’ex giocatore dell’Atalanta non sta soddisfacendo le pretese, ed addirittura i tifosi stanno chiedendo in questi minuti di richiamarlo in panchina.

C’è un messaggio forte che dai social è diretto verso Inzaghi: lanciare Calhanoglu al posto del centrocampista italiano. “Gran primo tempo di lautaro lukaku e handanovic. Non da meno Inzaghi con la geniale scelta di Gagliardini“, scrive ironicamente un tifoso sui social. “È il 2022 e Gagliardini gioca titolare“, ancora un altro commento sempre pregno di ironia. Da capire, adesso, se Inzaghi deciderà di cambiare nel corso del match.