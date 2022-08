Calciomercato Monza, squadra in difficoltà: Galliani guarda in casa Milan

Il Monza non è partito col piede giusto in questa nuova avventura in Serie A. Galliani guarda al mercato e pensa ad un colpo da Milan.

Non è stata una partenza brillante, quella del Monza in Serie A. Tre partite e tre sconfitte, un bottino poverissimo ed una squadra che ha mostrato diverse lacune in queste prime giornate. La sessione di calciomercato ha portato tanti calciatori nuovi in Brianza, ed ovviamente questo è un elemento che richiede tempo per amalgamare il tutto e provare a dare un’identità al gruppo.

Vero è, però, che il tempo stringe. Partire con un handicap cosi importante dopo appena tre giornate, senza aver portato a casa nemmeno un punto, complica tutto il cammino. In queste ore si è parlato anche di una posizione posizione traballante di Stroppa, anche se Adriano Galliani ha precisato dopo la partita contro l’Udinese che l’allenatore non è assolutamente in discussione.

Monza, Galliani guada in casa Milan e pensa al colpo Bakayoko

E cosi serve dare nuova linfa ed attingere ancora dal mercato fin quando si può. Un difensore ed un centrocampista sembrano elementi imprescindibili per intraprendere una stagione dove l’obiettivo da raggiungere è senza dubbio la salvezza. Sono stati fatti diversi nomi nel corso delle ultime settimane, ma uno di questi sta prendendo corpo in queste ore.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, infatti, Galliani starebbe pensando al colpo Tiemouè Bakayoko per il centrocampo di Stroppa. Il giocatore ha ancora un anno di prestito con il Milan ma con ogni probabilità lascerà il gruppo rossonero. Per il giocatore di proprietà del Chelsea, tra l’altro, le altre pretendenti pare si siano defilate: tra queste c’erano Galatasaray e Nottingham Forest. Ecco perchè adesso Galliani può tentare l’affondo e sperare di portarlo al Monza.