Calciomercato Napoli, l’offerta definitiva è arrivata: “Tutto fatto”

Tutto fatto in casa Napoli, l’operazione verrà definita probabilmente domani dopo la chiusura totale

Sono giorni frenetici in casa Napoli che deve chiudere alcune trattative e consegnare la rosa completa a Luciano Spalletti per affrontare un’anomala stagione per via del Mondiale. L’allenatore partenopeo attende il portiere, si lavora per Keylor Navas che sta trattando la buonuscita con il PSG per poi accettare l’offerta di De Laurentiis. Negli ultimi giorni, invece, è nell’occhio del ciclone la trattativa che porterebbe Ronaldo al Napoli con Osimhen al Manchester United.

Ma andando più nel concreto, per quelle già definite, emergono novità sul futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è sempre più vicino a diventare un calciatore del Paris Saint-Germain dopo un periodo passato ai margini della rosa del Napoli. Il rifiuto del rinnovo e il contratto in scadenza nel 2023 hanno causato la rottura coi dirigenti partenopei, che a questo punto monetizzeranno al massimo la sua cessione.

Napoli, è fatta per la cessione di Fabian Ruiz

Secondo Goal.com, è fatta per la cessione di Fabian Ruiz al PSG: “Il Napoli è pronto a incassare 25 milioni di euro. Il trasferimento a Parigi è questione di ore, il classe ’96 era tentato dal Real Madrid che monitorava la situazione, ma alla fine ha accettato la proposta del Paris”. C’erano alcuni dettagli da sistemare tra i due club per la cifra da incassare per la cessione del centrocampista spagnolo. Ma alla fine si è trovata la quadra necessaria per definire il tutto.

Anche per l’ufficialità di Ander Herrera all’Athletic Club e il sempre più vicino addio di Leandro Paredes, direzione Juventus. Il Napoli ha già sostituito Fabian Ruiz con Tanguy Ndombele, e attende gli ultimissimi giorni per Keylor Navas: il portiere costaricense non ha ancora l’accordo con i parigini per svincolarsi.