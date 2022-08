PSG, adesso Donnarumma è nei guai: nessuna rinuncia

Il PSG non ha ancora definito una situazione di mercato molto importante: Gianluigi Donnarumma per il momento rimane in allarme

Il PSG questa sera cerca conferma nell’impegnativo confronto con il Monaco. I parigini hanno cominciato la stagione in maniera convincente. Tre vittorie in altrettante partite e 17 reti segnate. La squadra di Galtier dà l’impressione di poter prendere il largo molto presto. Al momento però insegue il Lens, unica formazione capace di vincere le prime quattro partite del campionato.

Il PSG adesso può fare altrettanto battendo il Monaco, vittorioso soltanto una volta nelle prime tre giornate. In porta, il tecnico ha ormai deciso per la titolarità di Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano però vive ancora il dualismo con Keylor Navas. L’estremo difensore costaricano dovrebbe trasferirsi a Napoli ma i tempi non sono ancora maturi.

PSG, manca ancora l’intesa con Navas: i tempi del passaggio del portiere al Napoli si allungano

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, i tempi per il passaggio di Navas al Napoli non sono ancora maturi. Il calciatore ha un contratto fino al 2024 con il PSG. Due anni di contratto in cui percepirebbe 18 milioni di euro totali. Una cifra che non vuole perdere. Per questo motivo, cerca l’accordo sulla buonuscita con la dirigenza parigina.

Il Napoli è disposto a garantirgli un biennale complessivo di circa 6-7 milioni. La differenza pertanto dovrà essere coperta dal PSG. Pertanto le parti devono trovare un’intesa, il Napoli aspetta con pazienza. La società di Aurelio De Laurentiis non ha fretta vuole chiudere l’operazione secondo le proprie condizioni. Questo significa che i tempi dell’arrivo di Keylor Navas sotto il Vesuvio potrebbero allungarsi ancora un po’.

Ormai è questione di ore invece per il percorso inverso da parte di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo diventerà un nuovo calciatore del PSG tra domani e martedì. L’ex Betis lascia il Napoli dopo quattro stagioni e a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto in essere con la società partenopea.