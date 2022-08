Salernitana, che colpo per De Sanctis: domani le visite mediche

Il ds della Salernitana Morgan De Sanctis ha portato a termine un altro colpo di mercato: il difensore arriverà questa sera in città

Un punto dopo le prime due partite e il primo importante scontro diretto con la Sampdoria da giocare questo pomeriggio in casa. La Salernitana di Davide Nicola pensa al campionato ma non perde di vista neppure il mercato. Il lavoro di Morgan De Sanctis finora è stato abbastanza lungo ma è tutt’altro che concluso.

I granata sono ormai ad un passo dalla chiusura di un’altra operazione. La dirigenza campana prosegue nella sua strategia. Calciatori di prospettiva ma già pronti per un contributo immediato. Questa è stata la strada scelta per tentare la corsa alla seconda salvezza consecutiva nel campionato di Serie A.

Calciomercato Salernitana, domani visite mediche per Daniliuc: l’austriaco classe 2001 costerà 5 milioni di euro

La Salernitana ha praticamente definito un’altra operazione di mercato. I granata prelevano Flavius Daniliuc, difensore classe 2001 ex Bayern Monaco. Il calciatore, informa ancora ‘gianlucadimarzio.com’, domani sosterrà le visite mediche e successivamente firmerà il suo nuovo contratto. Al Nizza, proprietario del suo cartellino, andranno 5 milioni di euro. Un’operazione di un certo calibro per le casse della società del presidente Danilo Iervolino.

Daniliuc giungerà in città già nella serata di oggi. Il giovane difensore è cresciuto nell’Admira passando successivamente per i settori giovanili di Real Madrid e Bayern Monaco. Il trasferimento in Francia è avvenuto poi nel 2020. Con il Nizza ha collezionato 55 partite e una rete. Per lui si è mosso pure il Bologna ma alla fine il calciatore finirà alla Salernitana.