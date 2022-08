Inter, che mazzata per Inzaghi: grave infortunio per Lukaku

L’Inter, dopo la sconfitta contro la Lazio all’Olimpico, perde anche Romelu Lukaku per infortunio

La stagione sta per entrare nel vivo e l’Inter perde probabilmente il tassello più importante della propria squadra. La sconfitta contro la Lazio è dura da digerire, soprattutto per com’è arrivata: un 3-1 netto per la squadra di Maurizio Sarri, che era ha sostanzialmente vinto la partita con i cambi. Cambi che sono costati cari a Inzaghi, che ha scelto di tirare fuori Denzel Dumfries e non Gagliardini. Una scelta criticata dai tifosi nerazzurri sui social.

E non solo l’Inter dovrà leccarsi le ferite dopo la sconfitta e ripartire subito con una vittoria contro la Cremonese. Ma dovrà farlo senza Romelu Lukaku: secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante nerazzurro ha subito un risentimento muscolare. Un infortunio che lo costringerà sicuramente a saltare la partita con la Cremonese e, probabilmente, anche il derby con il Milan.

Inter, l’assenza di Lukaku è un problema grave

Un grave problema per l’Inter, non tanto per l’infortunio -un risentimento muscolare può capitare a ogni giocatore-, ma per la gravità delle partite che potrebbe saltare. Mercoledì contro la Cremonese è quella della ripartenza, che Inzaghi potrebbe vincere però anche senza l’apporto del belga. Anche se in modo non proprio agevole visto che la squadra di Alvini ha dimostrato di saper giocare bene, seppur sfortunata nei risultati.

Il problema principale è rappresentato dal derby del prossimo weekend. Inter e Milan si sono divise gli ultimi due scudetti e giocare questa partita senza Lukaku sarebbe un danno enorme per Inzaghi.