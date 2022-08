“Domani sarà del club”: Napoli, arriva l’annuncio di mercato

Ultimi e infuocati giorni di calciomercato per il Napoli, sia in entrata che in uscita. La società sta chiudendo la trattativa, mancano soltanto gli ultimissimi dettagli.

Domani, martedì, il Napoli cederà Fabian Ruiz al PSG. È quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ in merito alla lunga trattativa tra la società di Aurelio De Laurentiis e quella di Al-Khelaifi per il centrocampista spagnolo. In seguito alla decisione di non prolungare il suo vincolo contrattuale con gli azzurri, il giocatore ha partecipato ai ritiri estivi del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro, ma già dall’ultima amichevole estiva degli azzurri era da considerarsi fuori rosa.

Fabian, durante l’intero periodo dei contatti intercorsi tra il Napoli e i francesi, non è stato convocato da Luciano Spalletti e si è allenato da solo, in attesa che l’affare si sbloccasse. È accaduto in coda alla sessione di trasferimenti.

Considerato che il vincolo dello spagnolo con il club italiano è in scadenza nel giugno del 2023, per gli azzurri si tratterà di una plusvalenza importante, che giustifica anche le settimane di attesa prima della separazione definitiva.

Napoli, Fabian Ruiz al PSG: domani sarà il giorno

Come riferisce il quotidiano, il giocatore ha già un volo prenotato per Parigi, mentre il Napoli lavora senza sosta con i parigini per gli ultimi dettagli della trattativa, che riguardano soprattuto i bonus. La parte fissa trova tutti d’accordo: 22 milioni di euro da versare nelle casse dei partenopei. Per i restanti 3 milioni di euro addizionali, persiste qualche divergenza sulla formula per raggiungerli, ma ciò non impedirà comunque all’affare di andare in porto.

Fabian Ruiz a sua volta firmerà un quinquennale con il PSG e sarà a disposizione di mister Galtier, non appena sarà depositato il contratto. Sarà un sollievo per tutte le parti coinvolte, poiché il rapporto tra lo spagnolo e il Napoli era ormai da separati in casa, mentre il PSG attende proprio l’ultimo centrocampista a completamento della rosa.