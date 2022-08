Ronaldo dice sì al Napoli, Mendes ci crede: l’offerta per Osimhen è possibile

Jorge Mendes lavora per Ronaldo al Napoli e negozia con lo United: ottimismo sull’offerta per Osimhen

“De Laurentiis mi ha detto che, al momento, non ha ricevuto offerte”. Luciano Spalletti, oltre a chiarire che accoglierebbe il più grande bomber di sempre a braccia aperte (e ci mancherebbe), ieri ha involontariamente descritto in due parole (“al, momento”) tutto il carrozzone che Jorge Mendes ha messo in marcia nelle ultime settimane. Il rappresentante tiene aperti diversi canali (tra i quali va sempre monitorato quello del Chelsea) e l’idea di portare Cristiano all’ombra del Vesuvio non è di certo nata oggi, ma ora è decollata.

Su SerieANews.com ne abbiamo parlato da luglio e, come prevedibile e già accaduto un anno fa, l’agente di CR7 ha sondato ogni possibile cammino fino al rush finale, che è ormai alle porte. L’offerta del Manchester United non è ancora arrivata, ma i Red Devils hanno bisogno di un grande attaccante e, per Antony, sono già giunti a sfiorare i 100 milioni di euro. Se gli inglesi mettessero sul piatto questa cifra e il cartellino di Ronaldo, valutato 20 milioni, per De Laurentiis sarebbe impossibile dire di no.

Napoli-Ronaldo, l’offerta per Osimhen è possibile

Il patron effettuerebbe una plusvalenza mostruosa, assicurandosi un futuro economico roseo per il suo club nel prossimo biennio a prescindere dalla Champions e, contestualmente, si garantirebbe il miglior cannoniere di tutti i tempi, con tutto ciò che questo comporta fuori dal campo. Trovare un accordo per il suo stipendio (che quest’anno, senza lo United in Champions, non raggiunge i 20 milioni) non sarebbe un problema. La priorità di Ronaldo è ritrovare stimoli e motivazioni in un club il cui gioco lo esalterebbe come non è potuto avvenire negli ultimi due anni tra Juve e United, nei quali, comunque, è riuscito a mettere a segno 60 reti.

CR7 resta in attesa della fumata bianca, ed ha già garantito il suo sì… Da quattro anni. L’agente del portoghese tentò di portare il fuoriclasse in azzurro già nel 2018, quando c’erano da pagare 100 milioni al Madrid e circa 30 netti all’attaccante. Una prospettiva impossibile, ma che De Laurentiis confessò di aver valutato, anche se “non ci fu tempo per ragionare”. Ora, incredibilmente, il patron potrebbe proiettare il suo club in una nuova dimensione con Cristiano e incassarli, quei 100 milioni.

Dipenderà tutto dallo United, dunque. Mendes è ottimista: crede di riuscire a strappare un’offerta top nelle prossime ore. Solo lui poteva pensare a un’operazione del genere, facendo praticamente tutti felici: Ronaldo ritroverà Champions e un progetto che lo stimoli e Osimhen realizzerà il sogno di giocare allo United, che a sua volta completerebbe il suo parco attaccandosi liberandosi dello scontentissimo Cris. Mai come in questi casi, Better Call Jorge.