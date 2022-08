PSG, trovato l’accordo per la cessione: “Visite mediche in 48 ore”

Trovato l’accordo per la cessione in casa PSG, le visite mediche sono previste nelle prossime 48 ore

Il lavoro che sta portando avanti Luis Campos, direttore sportivo del PSG, è più che buono fino a questo momento. Il tandem con Galtier sta dando soddisfazioni sul mercato ad Al-Khelaifi. Nessuna spesa folle, anzi, gli esuberi stanno man mano andando via. Una politica annunciata dalla proprietà dei parigini all’inizio di questo calciomercato. Mancano pochi giorni alla fine del mercato e sono previste altre cessioni.

Concretizzata quella di Herrera all’Athletic Club, c’è da portare a termine quella di Leandro Paredes alla Juventus. In entrata, è previsto l’arrivo di Fabian Ruiz dal Napoli, per il quale si sta trattando da diverse settimane. Un accordo che è quasi stato trovato del tutto con una base da 22 milioni di euro più 3 di bonus. Con il club partenopeo si tratta anche l’addio di Keylor Navas, con Galtier che ha scelto Donnarumma e ci sono anche novità per Gueye.

PSG, dopo Herrera addio anche a Gueye

Secondo quanto riferito da RMC Sport, Everton e PSG hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Idrissa Gueye in Premier League. Si tratta di un ritorno ai Toffees, visto che il centrocampista senegalese ci ha giocato dal 2016 al 2019, prima di essere acquistato proprio dai parigini per 30 milioni di euro. Un’esperienza in ogni caso da considerarsi positiva, ma ora Galtier ha bisogno di altro.

Il PSG vuole vincere la Champions League e per la prima volta sta conducendo un mercato abbastanza equilibrato, senza particolari proclami. Questo perché ha sistemato la situazione più delicata nei mesi scorsi, quella relativa al rinnovo di Kylian Mbappé, ad oggi il giocatore più pagato del mondo.