Calciomercato Sassuolo, Carnevali chiude la trattativa: intesa totale

Calciomercato Sassuolo, Carnevali avvia e chiude una trattativa in particolare: l’intesa con giocatore e club è totale. Ecco di chi si tratta.

Il Sassuolo lavora sotto traccia, con Giovanni Carnevali, in ottica calciomercato. Il club neroverde, stando alle ultime, ha perciò messo a segno un colpo mirato. E nel mirino da tempo. La trattativa è arrivata perciò adesso al suo termine. L’intesa totale è stata raggiunta.

Il Sassuolo non intende fermarsi sul mercato, e stando a una notizia dell’ultim’ora, un rinforzo ben preciso per l’attacco neroverde sta per sbarcare in città. Si tratta di Janis Antiste, per cui Carnevali ha trattato nelle ultime ore in via definitiva con lo Spezia. Anche se l’accordo era già da tempo stato preventivato.

L’attaccante, punta centrale ma adattabile anche al ruolo di esterno per le sue caratteristiche offensive, si prepara perciò a cambiare la propria maglia. Andando a vestire la divisa del Sassuolo in questa stagione da poco cominciata. A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio tramite ‘Sky Sport’.

Calciomercato Sassuolo, sbarca Antiste: raggiunta l’intesa totale con lo Spezia per il passaggio dell’attaccante

Secondo quanto riferito quindi da Gianluca Di Marzio, tramite ‘Sky Sport’, quella che era stata fino a qualche ora fa solamente un’intesa verbale, adesso è diventato un accordo vero e proprio. A tutti gli effetti una trattativa di mercato. Janis Antiste si prepara così per la sua nuova avventura con il Sassuolo, club in cui andrà lasciando lo Spezia.

Come affermato dal giornalista ed esperto di calciomercato, infatti: “Il Sassuolo ha chiuso per Janis Antiste dallo Spezia. I due club avevano raggiunto l’intesa verbale già quando il classe 2002 fu acquistato, la scorsa estate, in sinergia dal Tolosa”. Club, quest’ultimo, da cui l’attaccante francese è stato acquistato per 4,5 milioni di euro ad agosto del 2021. Antiste continuerà a giocare in Serie A, ma stavolta alla corte di Alessio Dionisi.