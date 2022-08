Inter, cessione last minute: dalla Premier ci provano, Inzaghi trema

Nelle ultime ore di calciomercato, la Premier rischia di strappare uno dei titolari di Inzaghi: sirene lastminute per il giocatore dell’Inter

Riscattare la sconfitta con la Lazio è l’imperativo che accompagna l’Inter a poche ore dal confronto con la Cremonese. La formazione di Simone Inzaghi vuole riprendere la sua corsa e per farlo dovrà rinunciare nelle prossime partite a Romelu Lukaku. Non una bella notizia per l’allenatore interista che peraltro potrebbe perdere un altro big attraverso il mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, in questi ultimi giorni potrebbe concretizzarsi una inaspettata operazione. La Premier League sembra aver messo nel mirino un calciatore nerazzurro. Un’eventuale cessione potrebbe complicare i piani dell’Inter, costretta a muoversi in fretta per reagire.

Calciomercato Inter, la Premier League su Calhanoglu: sul centrocampista turco c’è il Newcastle

Simone Inzaghi trema perché la Premier League potrebbe portargli via un calciatore a poche ore dalla fine del mercato. Un anno fa, non appena arrivo sulla panchina dell’Inter, l’allenatore piacentino si è visto privato di Romelu Luaku. A distanza di tredici mesi, rischia un altro scippo perché il Newcastle sembra avere un obiettivo di mercato nerazzurro.

I ‘Magpies’, secondo ‘Interlive’ hanno spostato l’interesse per Hakan Calhanoglu dopo che Lucas Paqueta è sfumato. L’ex Milan, infatti, è terminato dal Lione al West Ham. Il Newcastle, già protagonista della finestra estiva, con alcuni colpi importanti, vuole confermarsi con un’altra operazione ad effetto.

L’idea degli inglesi è quella di aggiungere alla rosa Hakan Calhanoglu, arrivato appena un anno fa a parametro zero all’Inter. Questo pertanto potrebbe far compiere una plusvalenza interessante alle casse nerazzurre.

Sul centrocampista turco ci sono pure gli occhi della Bundesliga tuttavia il Newcastle sembra essere davanti, anche e soprattutto in virtù del muscolo economico posseduto, che le consente di risultare convincente agli occhi dell’Inter.

La partenza di Calhanoglu costringerebbe Marotta a tornare sul mercato per trovare un’alternativa a Mkhitaryan.