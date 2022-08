“La situazione non piace”: Juve infastidita, ora è corsa contro il tempo

La Juventus non è soddisfatta della corsa contro il tempo che si è innescata per offrire ad Allegri l’ultimo colpo a centrocampo



La Juventus non è riuscita a dissipare completamente i dubbi nel match con la Roma. Dopo un buon primo tempo, la squadra di Allegri è calata nella seconda parte quando i giallorossi si sono riorganizzati e hanno dato l’impressione di essere maggiormente in partita. Nel frattempo il tecnico livornese continua ad attendere il centrocampista mancante.

Per l’allenatore però non ci sono buone notizie. L’obiettivo principale di questo finale di calciomercato è Leandro Paredes. L’argentino dovrebbe uscire dal PSG. I bianconeri trattano con i francesi ma al momento non hanno ancora trovato l’intesa. ‘La Gazzetta dello Sport’ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione.

Calciomercato Juventus, trattativa ad oltranza con il PSG per Paredes: i francesi vogliono l’obbligo di riscatto

Leandro Paredes è in uscita dal PSG. I francesi hanno ormai completato il passaggio di Fabian Ruiz a Parigi. Il centrocampista spagnolo è già partito alla volta della capitale francese per unirsi alla squadra di Galtier.

La Juventus, anche approfittando di questo, vuole arrivare al regista richiesto da Massimiliano Allegri. La trattativa per Leandro Paredes prosegue ma non è ancora giunta alla conclusione mentre – spiega ancora ‘La Gazzetta dello Sport’ – i bianconeri vorrebbero chiudere la situazione il prima possibile per liberare Rovella in direzione Monza.

La società del presidente Agnelli spera nel fatto che l’arrivo di Fabian Ruiz possa ammorbidire la postura del PSG. Il problema è relativo alle condizioni del passaggio dell’argentino a Torino. Il club francese vuole che queste siano legate a parametri facilmente raggiungibile perché l’operazione si trasformi in obbligo di riscatto mentre la Juventus vuole che quest’ultimo passi anche attraverso le presenze di quest’ultimo (per esempio almeno il 50% delle partite).

I dirigenti bianconeri, scrive ancora la testata milanese, sono “infastiditi” da questa trattativa così lunga ma non paiono avere nessuna intenzione di abbandonare la pista a poche ore dal gong in quanto non esiste un piano B in questo momento.