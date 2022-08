Calciomercato Sampdoria, è ufficiale: finalmente salti di gioia per Giampaolo

La Sampdoria ha depositato il contratto del nuovo rinforzo di Marco Giampaolo: il calciatore arriva dalla Premier per dare una mano

La Sampdoria corre ai ripari dopo la brutta sconfitta rimediata per mano della Salernitana. L’avvio di campionato dei blucerchiati è stato piuttosto negativo. La formazione ligure ora ha completato un acquisto con cui compiere un salto di qualità in mezzo al campo.

La squadra di Marco Giampaolo ha collezionato fin qui soltanto un punto, quello conquistato contro la Juventus e ha bisogno di raggiungere la svolta per non complicare la propria stagione. Domani pomeriggio, la squadra ligure sarà impegnata contro la Lazio di Maurizio Sarri. I blucerchiati cercheranno il primo colpaccio del campionato. Intanto, è stato definito il colpo proveniente dalla Premier League.

Calciomercato Sampdoria: depositato il contratto di Harry Winks: arriva in prestito dal Tottenham di Antonio Conte

Colpo di mercato della Sampdoria. I blucerchiati hanno depositato in Lega il contratto di Harry Winks. Il centrocampista inglese giunge a Genova in prestito dal Tottenham. Il calciatore rinforzerà il reparto mediano di Marco Giampaolo e proverà a rilanciare anche la sua carriera.

Il giocatore era stato messo ai margini da Antonio Conte in quest’ultimo periodo. Il giocatore nato a Hemel Hempstead ha un contratto con gli ‘Spurs’ fino a giugno 2024. Il classe 1996 nel corso della sua carriera ha rappresentato in dieci occasioni l’Inghilterra, realizzando pure una rete.

In totale, per lui, 128 partite in Premier League e due reti. Si tratta di un centrocampista di sostanza e ordine, poco avvezzo al gol ma un elemento comunque utile per la squadra genovese. Nelle ultime due stagioni, Winks è scalato indietro nelle gerarchie del Tottenham e pertanto ha scelto di provare l’avventura italiana per tornare sui livelli che gli hanno consentito di raggiungere pure la nazionale. Già nella serata di lunedì aveva apposto la sua firma sul nuovo contratto.