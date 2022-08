Ronaldo-Napoli, parla Rio Ferdinand: la sentenza dell’amico di CR7

L’ipotesi Napoli per Cristiano Ronaldo non è del tutto tramontata. Adesso arriva anche il parere dell’ex compagno di squadra.

Il destino di Cristiano Ronaldo sta interessando tifosi e addetti ai lavoro. La stella portoghese è alla ricerca di un club che giochi la Champions League per poter, a 37 anni, provare un’ultima volta ad alzare la coppa con le grandi orecchie.

Negli ultimi giorni si era affacciata l’ipotesi Napoli. Trattativa che diventa sempre più difficile ogni ora che passa. L’avvicinarsi della deadline del mercato complica le cose e un finale con Ronaldo ‘costretto’ a restare allo United non è così improbabile.

Una tragedia, secondo chi, come Rio Ferdinand, conosce il portoghese molto bene. “Di una cosa sono certo.” ha dichiarato l’ex difensore del Manchester United nei suo podcast Vibe with Five. “So che in questo momento è furioso, ma bisogna capirlo. I calciatori come lui ragionano in un modo particolare. Sta pensando che vuole giocare la Champions League.”

Ronaldo, il parere di Rio Ferdinand sull’ipotesi Napoli

L’ex pilastro della difesa dello United si esprime poi sull’ipotesi Napoli: “Non penso che, come altre squadre, sia in grado di pagargli lo stipendio. E’ una possibilità solo e soltanto se Osimhen va allo United. Ma in questo momento non penso che sia finanziariamente possibile una cosa del genere.”

Infine una giustificazione nei confronti dell’ex compagno: “Lui è fatto così, lo conosco. Era così anche a 21 anni. Come potete adesso pensare che a 37 cambi? Lui sa quanto ha dato allo United la scorsa stagione. E’ il calciatore che ha fatto guadagnare più punti alla squadra. Ha segnato tanti gol decisivi. Lui è consapevole dei suoi numeri, delle sue statistiche, della sua forza in campo.”