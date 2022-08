Roma-Monza, l’episodio gela Mourinho: cambia tutto lo Special-One

La sfida della Roma contro il Monza comincia già con un cambio necessario per mister Mourinho, che in mente aveva una strategia per precisa.

Le forze vanno già dosate. Il campionato di Serie A assume già dei ritmi molto intensi per i turni infrasettimanali della stagione, ai quali si aggiungeranno ben presto gli impegni in campo internazionale, fra le varie coppe. José Mourinho ne è consapevole e perciò, dopo il pareggio dispendioso contro la Juventus, in occasione della gara contro il Monza opta per un leggero turnover.

Il portoghese per la quarta giornata di campionato non intende deludere le aspettative dei tifosi, che ancora una volta hanno riempito l’Olimpico, facendo registrare il tutto esaurito. Pertanto, nonostante alcuni ritocchi, immagina di schierare una squadra competitiva al massimo.

Ad esempio, lo Special One aveva optato per un turno di riposo a Smalling, lasciando spazio a Kumbulla. Il campo ha deciso diversamente.

Roma-Monza, infortunio Kumbulla: in campo entra Smalling

Al 28′ del primo tempo in seguito a un contrasto di gioco in area con Andrea Petagna, attaccante del Monza, Kumbulla accusa un problema muscolare. Esita poco la panchina a prendere la decisione della sostituzione: il difensore non è in grado di proseguire la sfida.

Mourinho non ha scelta e lancia in campo Chris Smalling, che taglia davanti al pubblico di casa un personale traguardo. Per il 32enne inglese si tratta della presenza numero 100 con la maglia della Roma. Cento come le reti che Paulo Dybala raggiunge in Serie A: il primo tempo della sfida si conclude con la doppietta dell’argentino, che va in terza cifra nel campionato italiano. Un numero importante, sopratutto se si considera che si tratta dei suoi primi due gol da quando veste giallorosso e per di più realizzati in casa.