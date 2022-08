Un punto a testa, ma quanti infortuni: 0-0 doloroso tra Sassuolo e Milan

Sassuolo-Milan apre la quarta giornata del campionato di Serie A con il turno infrasettimanale: sintesi del match e classifica.

In campo dalle 18:30 la sfida del Mapei Stadium, Sassuolo-Milan, la prima dopo la terza giornata di campionato. Così si sono presentate le squadre sul terreno di gioco:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Tressoldi, Henrique, Harroui, Obiang, D’Andrea, Alvarez, Ceide, Defrel. All.: Dionisi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo-Tourè, Adli, Tonali, Bakayoko, Kalulu, Messias, Gabbia, De Ketelaere. All.: Pioli

Milan-Sassuolo, la sintesi del match di Serie A

La sfida comincia subito a ritmi intensi e anche nervosi. Florenzi al 2′ raccoglie un pallone che doveva finire in rimessa laterale e Rogerio glielo strappa dalle mani con la forza. L’arbitro subito interviene per placare la sfida, che si rivela difficile da gestire come superiorità sull’avversario. In pochi minuti due occasioni ghiotte per Leao, che però non riesce ad essere preciso e la partita resta sullo 0-0, almeno fino al 21′. In quel momento arriva un calcio rigore in favore dei neroverdi, poiché Kyriakopoulos in area viene steso da Florenzi e Saelemaekers. Dal dischetto ci va senza esitare Berardi, tuttavia dalla destra respinge Maigan. Al 40′ Giroud ha la grande opportunità di approfittare di un contropiede e poco dopo Frattesi ci prova di testa senza successo. Squadre negli spogliatoi.

Pessimo inizio nel secondo tempo per il Sassuolo, perché al 51′ perde Berardi, a causa di infortunio. L’esterno lascia il campo accompagnato dallo staff medico e viene sostituito da Defrel. Il Milan si rivede potente al 66′ con Leao che taglia l’aerea a servire Messias. Il brasiliano la mette al centro dal secondo palo, ma Giroud non è preciso. Al 70′ è show di Leao con due grandi chance, ma la poca lucidità gli impedisce di concludere l’azione in rete. All’89’ crampi per Florenzi, che non riesce a proseguire ed è costretto a lasciare i compagni in 10 e dirigersi negli spogliatoi. Al 94′ grandissima conclusione di Leao con stop e tiro, ma la sfida finisce 0-0.

La classifica

Milan 8*, Napoli 7, Lazio 7, Atalanta 7, Torino 7, Roma 7, Inter 6, Juventus 5, Fiorentina 5, Sassuolo 5*, Salernitana 4, Udinese 4, Spezia 4, Empoli 2, Lecce 1, Bologna 1, Verona 1, Sampdoria 1, Cremonese 0, Monza 0

*un punto in più