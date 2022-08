Serie A, i top della giornata 3 scelti da voi: non solo Vlahovic, dominio serbo

Alla terza giornata sono arrivati gli scontri diretti tra le “otto sorelle”, regna l’equilibrio finora. In questo turno c’è un dominio serbo, con tre su quattro dei top scelti da voi: Milenkovic, Milinkovic Savic e Vlahovic.

Da questa stagione abbiamo scelto di far decidere a voi i migliori di ogni turno con un sondaggio attraverso i nostri social e il canale Youtube di SerieANews.com. Per questa giornata hanno votato 3829 utenti, che ringraziamo per aver partecipato a questo sondaggio.

Ricordiamo le regole: i calciatori presenti nel sondaggio vanno comunque a punti, il primo ne guadagna 5, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno. Stavolta trionfa la Lazio con sei punti complessivi: cinque per Milinkovic Savic e uno per Felipe Anderson.

Vicario colpisce ancora, l’Empoli s’affida a lui

Vicario durante quest’estate è stato vicino alla Lazio, dentro un giro di portieri ancora più ampio di quello che poi si è realmente verificato. Nella scorsa stagione Vicario è stato protagonista di tante prestazioni di ottimo livello e si sta confermando anche in questo campionato. Se l’Empoli esce con un punto da Lecce, lo deve anche alla sua straordinaria parata su Banda.

Soltanto il missile di Strefezza è riuscito ad abbattere la resistenza di Vicario. Il portiere dell’Empoli ha ottenuto più della maggioranza dei voti, il 51% davanti a Milinkovic Savic e Silvestri.

L’estremo difensore del Torino, spesso messo in discussione, ha ben figurato anche a Cremona dando sicurezza alla difesa granata. L’Udinese ha sbancato il campo del Monza e Silvestri è stato tra i protagonisti del successo degli uomini di Sottil, chiudendo lo specchio della porta a Caprari e Birindelli.

Milenkovic limita Osimhen e domina la top 4 dei difensori

È dominio serbo nella terza giornata di campionato. Il miglior difensore scelto da voi utenti è Nikola Milenkovic della Fiorentina che ha annullato bene Osimhen, togliendogli la profondità e limitandolo tanto nell’uno contro uno. Victor aveva trovato il gol da opportunista in area di rigore ma era in fuorigioco.

Milenkovic ha strappato il 50% dei voti degli utenti, aggiudicandosi cinque punti. Insegue al 31% Udogie, autore del gol-vittoria dell’Udinese sul campo del Monza dopo un’ottima triangolazione con Nestorovski. Udogie ha già convinto il Tottenham a puntare su di lui per il futuro, ci sarà spazio anche in Nazionale per lui.

La medaglia di bronzo è di Parisi, protagonista di un’ottima prestazione, ha fatto gol strappando il pallone a Strefezza e percorrendo tutto il campo per arrivare al tiro. Ha macinato chilometri, occupandosi in maniera brillante di entrambe le fasi.

Merita un grande elogio la prestazione di Schuurs, nuovo acquisto del Torino che ha ben figurato nella trasferta di Cremona.

Milinkovic Savic comanda in campo contro l’Inter, con Vlahovic è dominio serbo

A centrocampo il dominio serbo nella terza giornata è ancora più netto, le prime due posizioni sono di Milinkovic Savic e Radonjic. Il centrocampista della Lazio è stato dominante nella sfida contro l’Inter, ha comandato le operazioni e poi ha di fatto sbloccato la partita inventando un assist perfetto per il colpo di testa vincente di Felipe Anderson.

Milinkovic Savic stravince con il 68% dei voti, distanziando gli altri in classifica.

Al secondo posto c’è Radonjic (13% dei voti), la rivelazione del Torino di Juric, il primo gol nasce da un suo guizzo nello stretto a Cremona. La rete del momentaneo 0-2 parte da un suo colpo di tacco, poi è lui stesso a finalizzare l’azione.

Sul podio, invece, al terzo posto ci va Koopmeiners, anima del gioco della nuova Atalanta meno spregiudicata e più accorto. Il play olandese inventa poi anche il gol della vittoria con un tiro dalla distanza vincente, che batte Montipò.

Chiude al quarto posto Vilhena, che non solo ha segnato il gol del momentaneo 3-0 ma ha messo in mostra qualità nei passaggi, fisicità proponendosi come giocatore di categoria superiore.

Vlahovic aggiunge la punizione al suo repertorio

Dusan Vlahovic ha aggiunto il calcio di punizione al suo repertorio, ha sbloccato la partita contro la Roma con un’esecuzione magistrale. Aveva condotto anche la transizione che portava al gol annullato a Locatelli ma si è portato il pallone avanti con il braccio.

Nel secondo tempo la Juventus è calata e Vlahovic è un po’ scomparso dal gioco, ben controllato dalla difesa della Roma. Nel nostro sondaggio ha vinto il premio di miglior attaccante del turno con il 51% dei voti, incide tanto la bellezza della punizione con cui ha battuto Rui Patricio.

La medaglia d’argento è di Bonazzoli (19% dei voti), uno dei trascinatori della Salernitana verso il poker alla Sampdoria, la sua ex squadra. Ha fatto gol e assist ottenendo la standing ovation dell’Arechi.

In terza posizione c’è Dia al 16%, l’attaccante acquistato dal Villarreal ha messo in mostra tutte le sue qualità: gol, due assist e tanto lavoro sul fronte offensivo.

Al quarto posto chiude la classifica Felipe Anderson della Lazio, che ha sbloccato la sfida contro l’Inter, con il gol di testa su traversone di Milinkovic Savic.

La classifica di giornata e quella generale

CLASSIFICA (3839 utenti)

PORTIERI

Vicario 5 punti

Milinkovic Savic 2 punti

Silvestri 1 punto

DIFENSORI

Milenkovic 5 punti

Udogie 3 punti

Parisi 2 punti

Schuurs 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 5 punti

Radonjic 3 punti

Koopmeiners 2 punti

Vilhena 1 punto

ATTACCANTI

Vlahovic 5 punti

Bonazzoli 3 punti

Dia 2 punti

Felipe Anderson 1 punto

CLASSIFICA GENERALE

PORTIERI

Perin 5 punti

Radu 5 punti

Vicario 5 punti

Milinkovic Savic 4 punti

Silvestri 2 punti

Falcone 2 punti

DIFENSORI

Dumfries 5 punti

Min-Jae Kim 5 punti

Milenkovic 5 punti

Smalling 3 punti

Udogie 3 punti

Kalulu 2 punti

Parisi 2 punti

Colley 2 punti

Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 5 punti

Lobotka 5 punti

Bennacer 5 punti

Zielinski 3 punti

Radonjic 3 punti

Malinovskyi 2 punti

Koopmeiners 2 punti

Brahim Diaz 2 punti

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

ATTACCANTI

Vlahovic 10 punti

Kvaratskhelia 6 punti

Lautaro Martinez 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Dia 2 punti

Arnautovic 2 punti

Rebic 2 punti

Felipe Anderson 1 punto

Berardi 1 punto