Atalanta, l’amaro addio è ufficiale: c’è il comunicato del club

L’Atalanta rende nota la decisione ufficiale di calciomercato sul giocatore, molto caro ai tifosi: l’annuncio sui canali del club.

Durante l’intera sessione di calciomercato, Josip Ilicic ha cercato una nuova sistemazione, ben consapevole di non far più parte dell’Atalanta e del progetto tecnico di mister Gasperini. L’entourage dello sloveno ha provato a concludere una trattativa col Bologna di Mihajlovic ma al momento non ci è riuscito.

In attesa di capire quale possa essere la migliore decisione in vista del futuro, il giocatore ha risolto il contratto con Ilicic, come reso noto dai canali ufficiali del club.

“Atalanta B.C. comunica l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto che legava il calciatore Josip Iličić con il club nerazzurro”, per cui la decisione è stata consensuale tra le parti in ballo.

Atalanta, addio Ilicic: risoluzione consensuale del contratto

L’Atalanta ha ricordato che Ilicic ha vestito la maglia degli orobici dal 2017, svolgendo un ruolo di grande protagonista, infatti “ha incantato Bergamo con le sue giocate, le sue invenzioni, la sua classe purissima. In campo ci ha fatto sognare con le sue magie, fuori ci ha fatto commuovere per sensibilità e umanità”. Un rapporto suggellato da un’intesa intima e personale, oltre che professionale. A dimostrazione di ciò, la decisione del club durante l’ultima stagione di attendere con pazienza il suo rientro dopo problemi di natura non professionale. “In bocca al lupo Professore e grazie di tutto!”, ha poi concluso il club.

Cosa ne sarà adesso del futuro del giocatore? Difficile ancora da decifrare. Una delle ultime opportunità in ordine temporale sarebbe l’Hellas Verona, tuttavia le condizioni incerte fisiche di Ilicic generano dubbi. Inoltre, lo sloveno ha un ingaggio piuttosto pesante da 1,8 milioni di euro e non molti club possono permetterselo, considerato il suo momento. Nelle prossime settimane sono attese le novità definitive.